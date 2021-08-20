Эксперт оценил перспективы робота-гуманоида Tesla Bot от Илона Маска

В основе этой машины полностью автономный компьютер Dojo и нейронные сети, способные распознавать мир и ориентироваться в нем. Высота Tesla Bot составит 172 сантиметра, вес - 57 килограммов, он сможет переносить до 20 кг, поднимать до 68 кг, бежать со скоростью чуть более 8 км в час. Миллиардер не назвал цену машины, но отметил, что сделает все возможное, чтобы она не была супердорогой. Tesla Bot основан на тех же чипах и датчиках, которые используют в автомобилях Tesla для вождения.

- Это заявление Маска очень важно для всех, кто разрабатывает такую технику, - сказал "РГ" Олег Кивокорцев. Он основатель компании-резидента "Сколково", которая занимается робототехникой, в том числе и человекообразными машинами. - Дело в том, что сегодня есть много скептиков, утверждающих, что такие роботы не нужны, что это очень дорогие игрушки, этакая экзотика, не имеющая никакого практического значения. Но мы уже знаем, что Маск просто так ничего не делает, каждый свой шаг тщательно взвешивает. Поэтому все его проекты успешны. И мы рады, что именно он стал этим заниматься, и робот-гуманоид может стать мировым трендом.

Впрочем, помимо надежд есть у Кивокорцева и сомнения. Дело в том, сам по себе прямоходящий робот очень сложная машина, а если она еще будет ходить в магазин, приносить тяжелые сумки, то тут не обойтись без специальной и сложной техники, например, мощных моторов, ёмкостных батарей и т.д. Цена такой машины потянет на сотни тысяч долларов. Например, лучший сегодня в мире робот-гуманоид, созданный компанией Boston Dynamics, стоит более миллиона долларов. Эта машина может бегать кросс, преодолевать препятствия.

"Конечно, можно ее отправить в магазин, но кому она по карману, - недоумевает Олег. - И срок, который назвал Маск, а это 2022 год, тоже вызывает сомнения. Ведь Boston Dynamics потребовалось почти 40 лет, чтобы наконец пришел успех, а Маск без промежуточных разработок обещает создать робота уже через несколько месяцев. С другой стороны, то, что он говорит, все ему удается. Остается надеяться, что и на этот раз получится".

Справка "РГ"

Первый российский человекообразный робот "Федор" разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника". В 2019 году он отправился на международную космическую станцию на корабле "Союз МС-14". Там его испытали в автономном режиме под управлением космонавтов. Робот может открывать дверь, работать с дрелью, садиться и водить автомобиль и квадроцикл в автономном режиме, проходить лабиринт "змейка", подниматься по ступеням. На его создание было потрачено около 300 миллионов рублей.