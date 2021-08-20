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20.08.2021 07:37
Рубрика: В мире

Маск пообещал представить в 2022 году прототип антропоморфного робота

Фото: Christophe Gateau / dpa / AFP Фото: Christophe Gateau / dpa / AFP
Фото: Christophe Gateau / dpa / AFP

Компания Tesla готовится в 2022 году представить прототип антропоморфного робота Tesla Bot. Об этом в четверг заявил глава компании Илон Маск.

Фото: AFP/Patrick Pleul
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По его словам, прототип будет высотой 172 см и весом около 56 кг. Вместо лица у него будет монитор для отображения полезной информации, пишет ТАСС.

Робот, собранный из легких материалов, будет оснащен системой искусственного интеллекта и набором датчиков, применяемых в электромобилях Tesla. Его конечности будут управляться с помощью 40 сервоприводов. При ходьбе прототип сможет развивать скорость до 8 км/ч, он также будет способен поднимать предметы весом до 20 килограммов.

Макс считает Tesla крупнейшим производителем роботов, так как машины "напоминают полуразумных роботов на колесах". Поэтому разработанные его компанией технологии вполне логично было бы облечь в человекоподобную форму, уверен бизнесмен.

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