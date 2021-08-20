Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
20.08.2021 14:04
Рубрика: Легковые авто

Гибридный кросс-купе Haval H6S: опубликованы первые фото салона

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Компания Haval поделилась официальными изображениями новой модификации кроссовера H6 - H6S. Последняя буква, вероятно, обозначает спортивный характер модели, который в понимании китайцев проявляется прежде всего в стайлинге. Однако у новинки есть ещё одна интересная особенность - гибридный привод.

Фото: Пресс-служба Haval
Haval готовится привезти в Россию новый брутальный внедорожник

Новый Haval H6S отличается от обычного H6 переоофрмленной передней частью, которая получила "клыкастый" бампер и лишился решётки радиатора. По сути, всё, что роднит гибридный H6 с версией с ДВС - светодиодная головная оптика. "Корма" обзавелась спойлером и антикрылом, а также другим бампером и раздвоенным выпуском.

Единственным отличием салона кросс-купе являются цветовая гамма (появились контрастные элементы, вторящие цвету вставок снаружи) и сиденья со спортивным профилем и частичной отделкой алькантарой.

Haval H6S создан на модульной платформе Great Wall L.E.M.O.N. и оснащается 150-сильной гибридной силовой установкой с ДВС объёмом 1.5 литра и электромотором. Расход согласно сертификационным документам не превышает пяти литров.

Дата премьеры и сроки появления Haval H6S на рынке пока не раскрываются, но, судя по интенсивности выпуска тизеров, кроссовер покажут очень скоро. Самой очевидной площадкой для дебюта является автосалон в Чэнду, который откроется в конце августа.

Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn
#Haval