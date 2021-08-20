Гибридный кросс-купе Haval H6S: опубликованы первые фото салона

Компания Haval поделилась официальными изображениями новой модификации кроссовера H6 - H6S. Последняя буква, вероятно, обозначает спортивный характер модели, который в понимании китайцев проявляется прежде всего в стайлинге. Однако у новинки есть ещё одна интересная особенность - гибридный привод.

Новый Haval H6S отличается от обычного H6 переоофрмленной передней частью, которая получила "клыкастый" бампер и лишился решётки радиатора. По сути, всё, что роднит гибридный H6 с версией с ДВС - светодиодная головная оптика. "Корма" обзавелась спойлером и антикрылом, а также другим бампером и раздвоенным выпуском.

Единственным отличием салона кросс-купе являются цветовая гамма (появились контрастные элементы, вторящие цвету вставок снаружи) и сиденья со спортивным профилем и частичной отделкой алькантарой.

Haval H6S создан на модульной платформе Great Wall L.E.M.O.N. и оснащается 150-сильной гибридной силовой установкой с ДВС объёмом 1.5 литра и электромотором. Расход согласно сертификационным документам не превышает пяти литров.

Дата премьеры и сроки появления Haval H6S на рынке пока не раскрываются, но, судя по интенсивности выпуска тизеров, кроссовер покажут очень скоро. Самой очевидной площадкой для дебюта является автосалон в Чэнду, который откроется в конце августа.

Фото: www.autohome.com.cn