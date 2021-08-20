Гидрометцентр предупредил о приближении холодной тропосферной ложбины

Тропосферная ложбина, которая принесла похолодание в Скандинавию и на Балтику, теперь расширяет свое влияние и на европейскую территорию России.

Именно она станет виновницей резкой смены погоды. После теплых выходных вся неделя в столичном регионе ожидается прохладной и дождливой, предупреждает Гидрометцентр. В центр страны придут северо-западные воздушные потоки от берегов Гренландии.

Так, в субботу ночью - небольшой дождь, в Москве плюс 15...17°, по области 12...17°. Днем - небольшой дождь, местами умеренный, в Москве 22...24°, по области 21...26° тепла .

В воскресенье ночью по области местами ожидается кратковременный дождь, в Москве 13...15°, по области 10...15°. Днем преимущественно без осадков, в Москве 21...23°, по области 19...24°тепла. Но ветер будет преобладать северных направлений.

В понедельник, 23 августа, без осадков. Ночью в Москве 10...12°, по области 7...12°. Днем в Москве 19...21°, по области 17...22°. Во вторник, 24 августа, облачно, временами будет идти дождь, ночью 7...12°, днем 16...21° со знаком плюс. В среду, 25 августа, кратковременный дождь, ночью 6...11°. Днем 15...20° тепла.

В четверг и пятницу местами небольшой дождь, ночью 6…11°, днем плюс 16…21°. По предварительным прогнозам, в следующие выходные также сохранится прохладная погода.

Как рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, август - динамичный в плане погоды месяц. Разница в среднесуточной температуре начала и конца августа составляет 5 градусов. Поэтому сейчас уже отчетливо виден тренд на смену погоды. Летнее тепло уходит, хотя еще и возможны отдельные жаркие периоды.

Как напоминают в Гидрометцентре, в последние годы теплым был и сентябрь. В прошлом году теплая погода задержалась до 8 сентября, а в 2018-м - даже до 22 сентября.