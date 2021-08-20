Новости

Названы привычки, приводящие к сердечному приступу 17:01
Ростех представит более 100 разработок на форуме "Армия-2021" 16:58
Собянин рассказал о скором завершении строительства тоннелей БКЛ метро 16:49
Посетители "Армии-2021" смогут повторить прыжок с парашютом из стратосферы 16:49
Пропавшую под Смоленском годовалую девочку нашли живой 16:42
Генштаб: Три четверти военкоматов имеют доступ в интернет 16:40
Две россиянки погибли в Гоа 16:37
Гинцбург: Аденовирусные вакцины вызывают более сильный иммунитет 16:25
Tesla сравнила расходы на электромобиль и обычную машину 16:20
Глава СПЧ поддержал идею запретить в РФ 28 видов одноразовых товаров 16:18
На Урале на форуме впервые покажут крупнейший в мире транспортник Ми-26 16:12
В Волжском завели дело на аквапарк, куда не пустили ребенка-аутиста 16:12
Утверждена дорожная карта развития транспортной политики ЕАЭС 16:02
Ведомства запросили дополнительно 3 трлн рублей ежегодно до 2024 года 16:01
Посольство РФ: Испании были предоставлены данные для захода в порт Сеуты 16:00
В Марий Эл из-за крупного лесного пожара ввели режим ЧС 15:54
Wildberries уличила Visa и Mastercard в угрозах банкам РФ из-за комиссий 15:48
ЦИК вернул Сергея Капчука в федеральный список Партии роста 15:44
Путин встретится с Токаевым и посетит Нижний Новгород 15:36
В Минздраве отметили рост заболеваемости коронавирусом среди детей 15:35
Минобороны передаст Амурской области 5 плавающих транспортеров 15:33
МО Болгарии: Наши ВВС будут зависеть от русской техники не менее десяти лет 15:31
Гидрометцентр предупредил о приближении холодной тропосферной ложбины 15:30
Президент Беларуси вручил награды представителям силовых ведомств 15:28
Во время переговоров с Путиным у Меркель зазвонил телефон 15:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
20.08.2021 16:18
Рубрика: Экономика

Глава СПЧ поддержал идею запретить в РФ 28 видов одноразовых товаров

Текст: Владимир Емельяненко

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался в поддержку экологического начинания Минприроды - запретить использование 28 одноразовых видов упаковки и товаров в России.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Ученые предложили утилизировать пластик с помощью насекомых

Фадеев, которого цитирует ТАСС, заметил, что "направление правильное, конечно, чем меньше будет пластиковых и неперерабатываемых, неразлагаемых продуктов, тем меньше будет загрязнение природы". Он особо отметил, что речь идет о тех предметах, которые трудно перерабатывать.

Ранее Минприроды направило в Минпромторг предложение по запрету использования 28 одноразовых видов упаковки и товаров в России. Речь идет, в частности, о ватных палочках.

Справка "РГ"

Глава Минприроды Александр Козлов выступил с предложением запретить использование 28 видов одноразовой упаковки и товаров. Речь идет о ватных палочках, пластиковых трубочках и посуде, цветных бутылках ПЭТ, упаковках для яиц, коробок и пачек для табачной продукции, некоторых видов пакетов.

Экономика Отрасли Промышленность Общество Экология Правительство Минприроды Правительство Минпромторг Президент Совет по правам человека

Главное сегодня

Посольство РФ: Испании были предоставлены данные для захода в порт Сеуты
ФСБ: Японские спецслужбы засылали в СССР своих агентов из русских эмигрантов
Все иностранцы смогут продолжить учебу в российских вузах
Гинцбург: Коллективный иммунитет к COVID-19 может появиться до конца 2021 года
Черногория ужесточила условия въезда для иностранцев
Что нужно знать о цифровых паспортах в России
В ПФР объяснили, какой стаж работы необходим для досрочной пенсии