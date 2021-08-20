Глава СПЧ поддержал идею запретить в РФ 28 видов одноразовых товаров

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался в поддержку экологического начинания Минприроды - запретить использование 28 одноразовых видов упаковки и товаров в России.

Фадеев, которого цитирует ТАСС, заметил, что "направление правильное, конечно, чем меньше будет пластиковых и неперерабатываемых, неразлагаемых продуктов, тем меньше будет загрязнение природы". Он особо отметил, что речь идет о тех предметах, которые трудно перерабатывать.

Ранее Минприроды направило в Минпромторг предложение по запрету использования 28 одноразовых видов упаковки и товаров в России. Речь идет, в частности, о ватных палочках.

Справка "РГ"

Глава Минприроды Александр Козлов выступил с предложением запретить использование 28 видов одноразовой упаковки и товаров. Речь идет о ватных палочках, пластиковых трубочках и посуде, цветных бутылках ПЭТ, упаковках для яиц, коробок и пачек для табачной продукции, некоторых видов пакетов.