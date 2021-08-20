Минприроды предложило запретить в РФ 28 видов одноразовых товаров

Минприроды направило Минпромторгу предложение о запрете на использование в стране 28 видов одноразовой упаковки и товаров, рассказал глава ведомства Александр Козлов.

Он пояснил, что есть некоторые номенклатуры, переработка которых очень сложна или невозможна. В ведомстве составили список из 28 номенклатур, которые можно заменить на перерабатываемые аналоги. Например, речь идет о ватных палочках, пластиковых трубочках и посуде, цветных бутылках ПЭТ, упаковках для яиц, коробок и пачек для табачной продукции, некоторых видов пакетов.

Сейчас документ передали в Минпромторг, чтобы обсудить предложение с промышленностью. Минприроды ставит задачу отказаться от этих товаров в течение нескольких лет.

"Я думаю, что если каждый наш человек поймет, что цветная бутылка не перерабатывается совсем, то нет никакой проблемы, чтобы этот напиток был не в цветной бутылке, а в прозрачной", - сказал Козлов в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее в правительстве пояснили, как будет проходить переход к экономике замкнутого цикла и отказ от использования одноразовых изделий.