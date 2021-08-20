Great Wall купил завод у Daimler AG. Китайцы сделают из него гигафабрику

Концерн Great Wall планирует продавать к 2025 году примерно четыре миллиона автомобилей, включая миллион машин за пределами Китая. У компании было три заграничных завода, и список пополнился ещё одним, выкупленным у Daimler AG.

Предприятия Great Wall по выпуску автомобилей расположены в России, Индии и Таиланде. Новая производственная площадка появится в Бразилии, в Ирасемаполисе: здесь с 2016 года Daimler выпускал седаны Mercedes C-Class и кроссоверы GLA.

Сделка по приобретению завода будет завершена до конца года. Известно, что Great Wall модернизирует его: если сейчас на предприятии работает 600 человек, а производственная мощность составляет 20 тысяч машин в год, то китайцы планируют нанять до двух тысяч сотрудников и выпускать до ста тысяч автомобилей, которые будут продаваться на территории всей Южной Америки.