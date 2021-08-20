Honda проехала с родным мотором более 1,5 млн километров

В США нашли 30-летнее малолитражное купе Honda CRX, которое проехало за свою жизнь более 1 млн миль, то есть свыше 1,6 млн километров. Машина 1991 года выпуска сейчас выставлена в качестве демонстрационного образца в одном из дилерских центров Honda в городе Тампа, штат Флорида.

Точный пробег автомобиля - 1 002 474 миль, т.е. 1 613 325 км. Купе когда-то сдал по программе трейд-ин один из клиентов автосалона. Самое удивительное, что двигатель и коробка передач у него родные, установленные еще на конвейере.

Однако бывшему владельцу все же пришлось перекрашивать кузов около восьми-девяти лет назад, поскольку к тому моменту заводская краска уже истерлась и облупилась. Элементы отделки салона при этом также в основном оригинальные. Залогом неплохого состояния автомобиля стало бережное обращение и своевременное обслуживание.

CRX оснащена 1,6-литровым бензиновым атмосферником мощностью 105 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Дилер не планирует продавать знаковый экземпляр - машину используют для рекламы.

Honda CRX - это двухместное трехдверное переднеприводное купе, построенное на базе Honda Civic. На фото - модель второго поколения, которая выпускалась в 1987-1991 годах.