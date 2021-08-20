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20.08.2021 01:00
Рубрика: Власть

Юрист объяснил, как может измениться порядок получения наследства в России

Текст: Ольга Игнатова
Комиссия по законопроектной деятельности при правительстве РФ одобрила законопроект, расширяющий круг лиц, которые вправе обратиться в суд для оспаривания отцовства.
Фото: Владимир Астапкович/ТАСС Фото: Владимир Астапкович/ТАСС
Фото: Владимир Астапкович/ТАСС

Принятие этой инициативы ждут ждут сотни людей, столкнувшихся с "мнимыми наследниками". Ранее "Российская газета" уже писала о важности предлагаемых изменений

Фото: iStock
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"Сегодня оспаривать отцовство, если регистрационная запись о родителе была сделана с нарушением закона (например, на основании подложных документов), могут: гражданин, записанный в качестве отца или матери ребенка; биологический родитель этого ребёнка; сам ребёнок по достижении им совершеннолетия, опекун (попечитель) ребёнка; опекун родителя, признанного судом недееспособным; ребёнок до 18 лет, объявленный полностью дееспособным в результате эмансипации или вступления в брак. Таким образом, близкие родственники родителя оспаривать отцовство не могут", - поясняет заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Но в марте 2021 года Конституционный Суд принял постановление, по которому в российском законодательстве необходимо уточнить круг лиц, имеющих право оспаривать отцовство, чтобы наследники могли эффективно защищать свои права. Такая рекомендация была дана после того, как в высшем суде было рассмотрено дело девушки, которая не смогла оспорить претензии на наследство, предъявленные от имени несовершеннолетней девочки, якобы являющейся дочерью ее отца, рождённой во внебрачных отношениях. Она не смогла исключить "сестру" из числа наследников, так как по закону не имела права оспаривать отцовство.

"Поэтому Конституционный Суд отметил, что отсутствие у наследников, защищающих свои имущественные интересы, возможности требовать аннулирования незаконной записи акта об установлении отцовства нарушает их права и предписал законотворцам конкретизировать круг лиц, имеющих право оспаривать запись о родителях в книге записей рождений, в ситуациях, связанных с вопросами наследования. До этого суды не должны отказывать наследникам лица, записанного отцом ребёнка с нарушениями требований закона, в принятии иска об аннулировании этой записи, а если дело возбуждено - прекращать его производство без рассмотрения по существу. Предложенное в законопроекте расширение круга лиц, которые могут оспорить в суде запись об отце ребёнка, которая делается в книге записей рождений, наследниками лица, записанного отцом ребёнка, создаст дополнительный механизм защиты прав законных наследников, о котором и говорил Конституционный Суд. Как и ранее, такие иски об оспаривании отцовства будут подлежать удовлетворению только в случае, если запись об отце была произведена на основании подложных документов", - разъяснил юрист.

Власть Право Власть Право Гражданское право Гражданское законодательство Наследственное право

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