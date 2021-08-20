Клип: актриса Ирина Горбачева стала певицей

Российская актриса Ирина Горбачева, звезда "Аритмии" и "Чик", расширила свой творческий горизонт, официально став певицей - на YouTube-канале артистки размещен пасторальный видеоклип на ее дебютный сингл "Ты и я".

Слова написала сама Ирина, она же выступила постановщиком. Музыка - Тоси Чайкиной, автора трека из опенинига ситкома "Беспринципные".

При этом внимательный слушатель легко найдет в представленном произведении настойчивые отголоски некогда прославленной ирландки Эньи.

Судя по комментариям - релиз общественности пришелся по душе, некоторые даже прослезились.

Горбачева родилась в Жданове, Донецкая область. В детстве занималась вокалом и хореографией. В кино - с 2008-го, с эпизода в "Индиго" Прыгунова.