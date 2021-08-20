Новости

Вышел трейлер эротического триллера "Вуайеристы" 16:56
Вышел трейлер четвертого сезона вестерна "Йеллоустоун" 16:46
Умер актер и режиссер Ли Син 16:39
Золотой Петушок - нейросеть: в новом сериале "актуализируют" Пушкина 16:30
Вышел трейлер саундтрека Джона Карпентера к новому "Хэллоуину" 16:15

Клип: актриса Ирина Горбачева стала певицей

Новости
    20.08.2021, 15:43
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Ирина Горбачева Фото: youtube.com/ Ирина Горбачева
Фото: youtube.com/ Ирина Горбачева

Российская актриса Ирина Горбачева, звезда "Аритмии" и "Чик", расширила свой творческий горизонт, официально став певицей - на YouTube-канале артистки размещен пасторальный видеоклип на ее дебютный сингл "Ты и я".

Слова написала сама Ирина, она же выступила постановщиком. Музыка - Тоси Чайкиной, автора трека из опенинига ситкома "Беспринципные".

При этом внимательный слушатель легко найдет в представленном произведении настойчивые отголоски некогда прославленной ирландки Эньи.

Судя по комментариям - релиз общественности пришелся по душе, некоторые даже прослезились.

Горбачева родилась в Жданове, Донецкая область. В детстве занималась вокалом и хореографией. В кино - с 2008-го, с эпизода в "Индиго" Прыгунова.

Новости

Второй сезон "Ведьмака" может оказаться последним 15:30
Актер из культового ситкома "Идеал" Шон Лок умер от рака 15:25
Железного человека заменит темнокожая супергероиня 15:16
Вышел трейлер "Руки бога" - нового фильма Паоло Соррентино 14:31
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Умер российский актер и режиссер Сиин-оол Оюн 14:25
Вышел трейлер комедии с Гошей Куценко и Юлией Пересильд "Молоко" 14:21
Умер актер Степан Емельянов 13:42
⧣ музыка
Фото: Gary Malerba/ AP
Эминем снимется в сериале 50 Cent 19.08.2021
Netflix впервые показал целиком сцену с песней принцессы Дианы 19.08.2021
Земфира: Я больше не верю в концерты 19.08.2021
⧣ клип
Фото: Иванов Фадей/ТАСС
Эрмитаж заявил, что группа Rammstein злоупотребила "правом гостя" 17.08.2021
Вышел "клюквенный" клип нового проекта участников Little Big 13.08.2021
В Сети певицу Светлану Лободу заподозрили в плагиате 10.08.2021