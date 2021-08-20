Минздрав предупредил о рисках для больных COVID-19 беременных

У ожидающих ребенка пациенток с коронавирусом выше риск преждевременных родов и рождения недоношенных детей, рассказали в пресс-службе Минздрава.

Как сообщается, анализ данных о 891 беременной пациентке с коронавирусом и 1694 не болевших этой инфекцией роженицах, находившихся в одной из московских больниц с 1 января 2020 года о 25 апреля 2021 года показал, что у пациенток с COVID-19 повышается риск преждевременных родов, оперативного родоразрешения и появления недоношенных малышей.

Также отмечается, что у пациенток с коронавирусом выше перинатальная смертность, а их дети чаще оказываются в отделениях реанимации и интенсивной терапии. При этом вакцинация способна защитить здоровье женщины и ее будущего малыша, а негативных последствий прививок не выявлено.

"С учетом имеющихся рисков и на основании имеющихся результатов клинических исследований безопасности и эффективности вакцин против COVID-19, мировые профессиональные сообщества рекомендуют проходить вакцинацию во время беременности", - передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минздрава.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что беременные женщины хорошо переносят вакцинацию от коронавируса. Пока для вакцинации беременных в России разрешен только препарат "Спутник V".