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20.08.2021 05:27
Рубрика: Общество

Гинцбург: Беременные хорошо переносят вакцинацию "Спутником V"

Беременные женщины, привившиеся против новой коронавирусной инфекции "Спутником V", хорошо переносят препарат. Об этом рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Очень хорошо, никаких нет нареканий. В рамках фармаконадзора тоже никаких замечаний нет", - цитирует ТАСС ученого.

В июле министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности препарата принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "Гам-ковид-вак" для беременных. Министр уточнил, что "таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией".

Ранее сообщалось, что вакцина "Спутник V" - единственная из зарегистрированных в России, которая разрешена к применению у беременных. При этом антитела, которые вырабатываются у женщин после прививки, способны защитить новорожденного от заражения COVID-19 в течение 6-7 месяцев.

По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, вакцинация беременных может проводиться только в третьем триместре беременности, когда все органы и системы ребенка заложены.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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