Гинцбург: Беременные хорошо переносят вакцинацию "Спутником V"

Беременные женщины, привившиеся против новой коронавирусной инфекции "Спутником V", хорошо переносят препарат. Об этом рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Очень хорошо, никаких нет нареканий. В рамках фармаконадзора тоже никаких замечаний нет", - цитирует ТАСС ученого.

В июле министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности препарата принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "Гам-ковид-вак" для беременных. Министр уточнил, что "таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией".

Ранее сообщалось, что вакцина "Спутник V" - единственная из зарегистрированных в России, которая разрешена к применению у беременных. При этом антитела, которые вырабатываются у женщин после прививки, способны защитить новорожденного от заражения COVID-19 в течение 6-7 месяцев.

По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, вакцинация беременных может проводиться только в третьем триместре беременности, когда все органы и системы ребенка заложены.