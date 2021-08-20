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20.08.2021 08:05
Рубрика: Происшествия

Мошенники придумали новую уловку, чтобы выманивать деньги

Текст: Евгения Думанская

Россиянам стали поступать звонки с угрозами уголовного преследования, сообщила руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Фото: iStock
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Мошенники объединили две уже известные схемы, при которых деньги просят перевести на "резервный счет". Жертве сообщают, что на ее счет посягают злоумышленники, и деньги надо срочно перевести на временный счет. После на предварительно уточненный адрес электронной почты приходят якобы письмо из банка, ЦБ РФ, копии удостоверений сотрудников и реквизиты "резервного счета".

"Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание - это угрозы наступления уголовной ответственности "за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ". То есть жертву пугают уголовным преследованием, если она попытается все-таки позвонить в банк и проверить информацию", - рассказала Лазарева РИА Новости.

Поддельные копии документов в письме могут быть различными - не только от сотрудников банков, но и ПФР, прокуратуры и других органов власти.

Ранее специалист рассказал о еще одном популярном способе обмана - злоумышленники создают сайты, похожие на страницы госорганов, и берут деньги за "услуги" по сделкам с недвижимостью.

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