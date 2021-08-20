Мошенники придумали новую уловку, чтобы выманивать деньги

Россиянам стали поступать звонки с угрозами уголовного преследования, сообщила руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Мошенники объединили две уже известные схемы, при которых деньги просят перевести на "резервный счет". Жертве сообщают, что на ее счет посягают злоумышленники, и деньги надо срочно перевести на временный счет. После на предварительно уточненный адрес электронной почты приходят якобы письмо из банка, ЦБ РФ, копии удостоверений сотрудников и реквизиты "резервного счета".

"Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание - это угрозы наступления уголовной ответственности "за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ". То есть жертву пугают уголовным преследованием, если она попытается все-таки позвонить в банк и проверить информацию", - рассказала Лазарева РИА Новости.

Поддельные копии документов в письме могут быть различными - не только от сотрудников банков, но и ПФР, прокуратуры и других органов власти.

Ранее специалист рассказал о еще одном популярном способе обмана - злоумышленники создают сайты, похожие на страницы госорганов, и берут деньги за "услуги" по сделкам с недвижимостью.