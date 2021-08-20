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20.08.2021 06:29
Рубрика: В мире

Опросы показали падение популярности вице-президента США Камалы Харрис

Текст: Максим Макарычев
Фото: AFP/NICHOLAS KAMM Фото: AFP/NICHOLAS KAMM
Фото: AFP/NICHOLAS KAMM

Опрос общественного мнения показал резкое падение в августе популярности вице-президента США Камалы Харрис. Согласно выборке центра Rasmussen Reports, опубликованной в четверг, 55 процентов вероятных избирателей считают, что бывший сенатор от Калифорнии либо "не подходит", либо "совсем не подходит" для выполнения обязанностей вице-президента. Напротив, 43 процента считают Харрис "квалифицированным" или "очень квалифицированным" руководителем.

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Опрос был проведен в период с 12 августа по 15 августа, в те дни, когда боевики "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) начали свое развернутое наступление по всему Афганистану, сообщает The New York Post.

По итогам такого же опроса, проведенного в апреле, 49 процентов вероятных избирателей выразили мнение, что Харрис имеет право стать президентом, хотя у 51 процента избирателей сложилось о ней "неблагоприятное впечатление".

Харрис не проводила публичных мероприятий с прошлой недели, когда она прервала встречу с чиновниками, чтобы обсудить предложения администрации президента Джо Байдена по уходу за детьми. С тех пор она приняла участие как минимум в четырех брифингах национальной безопасности с Байденом и его командой, но ограничила свои публичные заявления об Афганистане в Twitter и не появилась рядом с президентом, когда он пытался защитить уход американских войск в телеобращении к нации в понедельник.

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