Посетители "Армии-2021" смогут повторить прыжок с парашютом из стратосферы

Холдинг "Технодинамика" госкорпорации Ростех предоставит посетителям форума "Армия-2021" возможность оказаться в Арктике и повторить рекордный прыжок российских десантников из стратосферы с парашютом "Стайер".

Испытать острые эмоции с помощью VR-очков, позволяющих оказаться на месте военнослужащего во время уникального десантирования, сможет любой желающий.

Уникальный прыжок, "повторить" который в дни форума "Армия-2021" появится возможность у каждого посетителя, в апреле 2020 года впервые в мире совершила группа российских десантников. Сводный отряд подразделений специального назначения, оснащенный парашютными системами "Стайер", кислородным и навигационным оборудованием, десантировался на Землю Франца Иосифа с высоты 10 километров - нижней границы стратосферы. Это расстояние виртуальный парашютист сможет пролететь вместе с десантниками. Свободное падение займет около двух с половиной минут.

Парашютная система специального назначения "Стайер" предназначена для десантирования специальных подразделений и силовых структур с высот 700-10 000 м на скорости летательного аппарата от 140 до 255 км/час - с немедленным вводом в действие и от 140 до 350 км/час - с задержкой в раскрытии. Система имеет возможность крепления грузового контейнера массой до 50 кг, а также вооружения и кислородного оборудования на подвесной системе парашютиста.

Всю линейку парашютных систем "Технодинамики" для высотного десантирования можно будет увидеть на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", который пройдет в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.