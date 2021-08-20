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20.08.2021 15:04
Рубрика: Экономика

Посол: Египет безопасен для российских туристов

Текст: Евгения Думанская

Египет может гарантировать полную безопасность россиян в аэропортах, гостиницах и районах проживания, сказал посол страны в Москве Ихаб Наср.

Фото: Николай Соколов
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В 2015 году после крушения российского лайнера, в результате которого погибли более 220 человек, авиасообщение между странами было остановлено. Катастрофу признали терактом. В 2018 году возобновились перелеты из России в Каир, а авиасообщение с курортами было восстановлено только в августе 2021 года.

Посол опроверг информацию о том, что туристы, вылетающие с египетских курортов в Россию, должны пройти 15 пунктов досмотра. Информация об этом ранее появилась в СМИ. По словам Насра, это преувеличение, однако дополнительные меры безопасности все же приняты.

"Там где-то 2-3 контрольных пункта. Не 15. Но в любом случае, они созданы для того, чтобы обеспечить наивысший уровень безопасности и защиты наших гостей", - передает РИА Новости.

Кстати, количество регулярных рейсов на курорты Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада с 27 августа увеличится в три раза - с пяти до пятнадцати.

Экономика Туризм В мире Африка Египет Возобновление авиасообщения с Египтом

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