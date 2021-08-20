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20.08.2021 09:24
Рубрика: В мире

Президент Киргизии встретился с главами правительств стран ЕАЭС

Текст: Любовь Борисенко (Чолпон-Ата)
Президент Киргизии Садыр Жапаров на Иссык-Куле встретился с главами правительств стран ЕАЭС. Были обсуждены вопросы сотрудничества и меры по углублению интеграции в рамках союза.

По мнению киргизского лидера, итоги форума внесут свой вклад в дальнейшее развитие сотрудничества в рамках ЕАЭС, повышение эффективности его деятельности.

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Особо он остановился на вопросах, которые на сегодня для всех государств ЕАЭС являются наиболее важными. Среди них - необходимость продолжения поэтапного и качественного исполнения плана мероприятий по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, разработка целевых совместных программ развития по приоритетным секторам экономики, необходимость повышения потенциала каждого государства - члена союза, создания производственных цепочек и наращивания экспортного потенциала и другие.

- В прошлом году все столкнулись с неожиданной для всего мира пандемией коронавирусной инфекции, последствия которой оставили неизгладимый отпечаток на социально-экономическом укладе жизни всего общества и снижении экономической активности. При этом все страны ЕАЭС оказали максимально возможную поддержку друг другу в части гуманитарной помощи, организации "зеленых коридоров", активного перехода в цифровую плоскость, - заявил Садыр Жапаров.

Напомним, в Киргизии проходит очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Сегодня, 20 августа 2021 года, главы проводят встречи в расширенном формате.

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