Профессор рассказал, как он худеет с помощью утреннего кофе

Доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков посоветовал добавлять в кофе вместо сахара корицу.

"Я добавляю в капучино. Оказалось, что корица достоверно нормализует углеводный обмен. В частности, она снижает толерантность инсулина к клеткам-рецепторам. Проще говоря, инсулин приводит сахар в печень, там он трансформируется, превращаясь в жиры. Корица помогает восстановить рецепторы, и они начинают принимать инсулин", - отметил врач.

Как известно, нормальный углеводные обмен крайне важен для похудения. При нарушении процесса метаболизма возникает стойкое увеличение веса.

Ранее доктор медицинских наук объяснил, как избавиться от надоевшего живота, независимо от возраста. Он порекомендовал убрать из рациона сахар, картофель, белый рис, мед и фруктовые соки. А также есть на ночь яичные белки и практиковать определенные физические нагрузки.

По словам врача, белки стимулируют выработку соматотропного гормона. "Это очень капризный гормон, связанный с похудением, который вырабатывается только в ночное время в фазу глубокого сна - примерно с 12 до часу ночи", - уточнил Алексей Ковальков.