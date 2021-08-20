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20.08.2021 13:29
Рубрика: Власть

Пушков: Американоцентричный порядок серьезно пошатнулся

Текст: Дмитрий Гончарук
После взятия Кабула боевиками запрещенной в РФ террористической организации "Талибан" Афганистан стал еще одной страной, которая выпала из американоцентричного "либерального мирового порядка". Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Представитель движения "Талибан" Сухейл Шахин заявил 17 августа, что США должны полностью вывести свои войска из Афганистана до 11 сентября, то есть в день 20-летия террористических актов в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Фото: AP Photo/Zabi Karimi
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"Талибы контролируют Афганистан. Прежняя во многом искусственная власть, установленная американцами, рухнула. Афганистан отныне - еще одна страна, выпавшая из американоцентричного "либерального мирового порядка", который серьезно пошатнулся в последние годы", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что талибы ощущают свою силу, возможности игры с Ираном, Катаром, Китаем, Турцией. "И не стесняются диктовать США свои условия", - добавил он.

По словам Алексея Пушкова, развитие событий в Афганистане показывает, насколько неприемлема для многих обществ модель прогресса с ее "новыми ценностями", которую активно продвигают США и западный альянс в целом.

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