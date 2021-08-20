Путин и Меркель начали переговоры

"Добрый день", - по-русски поприветствовала Меркель Путина.

Отметим, что это их первая очная встреча с начала пандемии коронавируса.

Путин также поприветствовал свою немецкую коллегу и выразил надежду, что это не только прощальный визит канцлера, но и визит "наполненный серьезным содержанием".

Меркель в свою очередь отметила, что это не только прощальный визит, но и рабочий". "Нам есть о чем поговорить", - сказала она.

Ранее в Кремле сообщали, что лидеры стран планируют обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.

Перед началом переговоров Меркель возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены.