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20.08.2021 14:10
Рубрика: Власть

Видеотрансляция: Путин и Меркель проводят переговоры в Москве

Сегодня, 20 августа, президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель проводят переговоры в Москве.

Заявленные темы встречи - состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также ряд международных и региональных вопросов. В частности, ранее сообщалось, что на одно из первых мест в разговоре выйдет ситуация в Афганистане.

Предполагается, это последний визит Меркель в Россию на посту главы немецкого правительства. Подходит к концу четвертый канцлерский срок Меркель, в пятый раз свою кандидатуру она выдвигать не стала. Выборы канцлера Германии состоятся осенью 2021 года после выборов в парламент, которые пройдут 26 сентября.

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