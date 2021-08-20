Видеотрансляция: Путин и Меркель проводят переговоры в Москве

Сегодня, 20 августа, президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель проводят переговоры в Москве.

Заявленные темы встречи - состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также ряд международных и региональных вопросов. В частности, ранее сообщалось, что на одно из первых мест в разговоре выйдет ситуация в Афганистане.

Предполагается, это последний визит Меркель в Россию на посту главы немецкого правительства. Подходит к концу четвертый канцлерский срок Меркель, в пятый раз свою кандидатуру она выдвигать не стала. Выборы канцлера Германии состоятся осенью 2021 года после выборов в парламент, которые пройдут 26 сентября.