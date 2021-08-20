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20.08.2021 14:48
Рубрика: Власть

Путин назвал визит Меркель не только прощальным, но и деловым

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин назвал ФРГ одним из основных экономических партнеров России в Европе и в мире.
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Сегодня российский президент и канцлер ФРГ Ангела Меркель проводят в Москве переговоры. В начале встречи Путин подарил своей немецкой коллеге букет цветов. Президент РФ отметил, что они постоянно находятся в телефонном контакте. "У нас много вопросов, которые требуют обсуждения и в личном формате. Я уверен, это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит наполненный серьезным деловым содержанием", - подчеркнул Путин.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин и Меркель начали переговоры

"Федеративная республика остается одним из основных партнеров для нас и в Европе и в мире в целом. В том числе и благодаря вашим усилиям", - добавил российский лидер. По словам Путина, несмотря на серьезный спад товарооборота в 2020 году, сейчас за первые полгода наблюдается его почти двукратное увеличение.

В свою очередь Меркель сообщила, что намерена обсудить с Путиным ситуацию в Афганистане, Ливии, а также двусторонние отношения и состояние гражданского общества в РФ. "У нас есть, о чем поговорить", - отметила она.

Меркель также отметила, что у сторон есть разногласия во мнениях. "Я думаю, что хорошо, что мы говорим друг с другом и мы намерены и дальше поддерживать контакт и говорить друг с другом", - подчеркнула она.

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