Путин оценил сотрудничество с Меркель

Президент РФ Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что их взгляды не всегда совпадали, но диалог всегда был нацелен на результат и поиск компромисса.

Путин также отметил, что в России всегда будут рады ее приезду, когда она покинет свой пост.

"Как вы знаете, особый характер этому визиту госпожи Меркель придает то, что после предстоящих в сентябре парламентских выборов в Федеративной Республике она собирается покинуть пост федерального канцлера", - сказал Путин.

Российский лидер также заявил, что за многие годы совместной работы с Меркель между ними "сложились хорошие деловые отношения". "Мы поддерживали регулярные контакты, всегда были на связи, обсуждали актуальные двусторонние вопросы, стремились координировать позиции по проблемам глобальной политики", - добавил он.