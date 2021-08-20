Путин: РФ исполнит обязательства по контракту с Украиной на транзит газа

"Мы делаем это сейчас и будем делать это дальше", - подчеркнул российский президент в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

Он также добавил, что перспективы транзита газа через Украину после 2024 года зависят от европейских покупателей.

"Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через Украину, но должны понять, на какой сроки и в каком объеме, а для этого должны понять от европейских партнеров, сколько они готовы закупать", - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что в любом случае, это вопрос коммерческого характера.

"Объемы потребления растут, и, надеюсь, так будет и дальше. Более надежного источника, чем российский газ, у европейских и немецких потребителей нет", - добавил президент.