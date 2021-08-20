Путин заявил, что Москва и Берлин надеются на сохранение ядерной сделки

Владимир Путин заявил, что Россия и Германия рассчитывают, что после формирования нового правительства в Иране усилия по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе будут продолжены.

"При обсуждении вокруг иранской ядерной программы мы с госпожой канцлером выразили надежду, что после формирования нового правительства в Иране будут продолжены энергичные усилия по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий ", - сказал президент России по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Москве.