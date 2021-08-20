Егерь из Москвы рассказал, что будет голосовать онлайн на выборах в сентябре

Электронное голосование дает возможность принять участие в предстоящих выборах и москвичам, которые находятся в отпуске, и тем, кто работает вдали от родного города. Так считает житель столицы Владислав Лазыкин, который работает егерем в охотничьем хозяйстве Корожечна. Он рассказал, что рабочий график ему не позволяет быть в дни выборов в Москве. Поэтому он зарегистрировался на дистанционное голосование.

Владислав отметил, что доверяет такому методу голосования, и объяснил это и доверием к порталу mos.ru: "Я записываюсь к врачу через портал мэра Москвы, провожу коммунальные платежи. У меня нет оснований не доверять этому порталу".

Как сообщил ранее депутат Мосгордумы Александр Козлов, для консультации москвичей при онлайн-голосовании в период с 17 по 19 сентября создана специальная горячая линия, где специалисты ответят на вопросы о правилах подачи заявления на электронное голосование, о регистрации и других шагах.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве со 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование. На данный момент москвичи подали около 800 тысяч заявлений на участие в онлайн-голосовании.