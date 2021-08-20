На Сахалине подвели итоги всероссийского форума "ОстроVа"

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе прямого эфира, который провели участники "Школы блогеров" SakhaLink дал оценку всероссийскому молодежному форуму "ОстроVа". По мнению главы региона, мероприятие прошло на высоком уровне и дало возможность привлечь в область креативную молодежь со всей страны.

- В предстоящие пять лет у нас запланирована реализация инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 800 миллиардов рублей. Будет создано свыше 11 тысяч рабочих мест. Поэтому нам нужны квалифицированные кадры, - отметил губернатор.

Лимаренко подчеркнул, что на Сахалине и Курилах есть прекрасные перспективы для развития новой энергетики, строительства, туризма, логистики, рыбного промысла, марикультуры, торговли и сельского хозяйства.

Напомним, форум "ОстроVа" открылся в Южно-Сахалинске 15 августа. Торжественная церемония закрытия состоялась 18 августа. За четыре дня участники треков "ОстроVа Развития", "ОстроVа Экологии" и "ОстроVа Креативных индустрий" успели познакомиться с историей и достопримечательностями Сахалина. А главное, смогли поработать с экспертами, разработать и презентовать 60 проектов, направленных на улучшение качества жизни в регионе.

- Идеи, которые представили форумчане, уже приобрели партнеров - они готовы помогать в реализации инициатив. Со стороны агентства по делам молодежи Сахалинской области будут определены ответственные специалисты. Будем вести ребят на протяжении всего периода реализации проектов, - рассказал руководитель агентства Дмитрий Смекалов.

Теперь участники смогут представить свои идеи на всероссийском конкурсе молодежных проектов, который с 20 августа по 20 сентября проводит Федеральное агентство по делам молодежи, и получить гранты до 1,5 миллиона рублей на их реализацию. Общий призовой фонд - около 20 миллионов рублей.