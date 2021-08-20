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20.08.2021 07:50
Рубрика: Власть

Новые дома для погорельцев начали строить в якутском поселке Бясь-Кюель

Текст: Александр Филимоненко

В селе Бясь-Кюель Горного района, где лесной пожар уничтожил более 30 построек, забиты сваи первого нового дома для погорельцев, сообщил глава Якутии Айсен Николаев на своей страничке в Instagram.

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"Сегодня в селе Бясь-Кюель состоялось радостное событие - закладка сваи первого нового дома. Хозяева - семья Саввиных. Я был счастлив увидеть в глазах собравшихся жителей не страх и безызвестность, а уже искреннюю радость и уверенность в завтрашнем дне", - отметил Ил Дархан.

Дома c согласия жителей Бясь-Кюеля будут построены по технологии МХМ (быстровозводимые здания из готовых древесных панелей). В середине октября все погорельцы смогут заселиться в новые, благоустроенные дома.

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