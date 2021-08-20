В Башкирии загорелось еще несколько гектаров леса

Из-за аномальной жары в Башкирии продолжают гореть леса. Так, за сутки площадь лесного массива, охваченная огнем, увеличилась до 380 гектаров.

На сегодняшний день, 20 августа, в регионе зафиксировано 11 очагов лесных пожаров.

Шесть из них возникли за прошедшие сутки на площади 21,6 гектара. Огонь бушует на территории территории Белорецкого, Кушнаренковского, Бурзянского, Благоварского, Баймакского, Хайбуллинского и Кугарчинского районов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ, огнеборцам удалось ликвидировать возгорания в Абзелиловском, Туймазинском и Миякинском районах на площади 47,8 гектара.

Но спасатели предполагают, что могут появиться и новые очаги. Виной тому - температурные рекорды этого лета. Так, по информации Башгидромета, 19 августа в Уфе был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, который составил +36,2°, в Мелеузе термометры показывали +37,7. В 2016 году в этот день воздух прогрелся до +34,0°.

В Уфе из-за жаркой погоды до 31 августа запрещен въезд грузового автотранспорта. Ограничение действует с 12 до 20 часов, если температура воздуха превысит +32.