В Марий Эл из-за крупного лесного пожара ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Марий Эл в связи с крупным лесным пожаром в Медведевском районе. Указ об этом подписал глава республики Александр Евстифеев.

Возгорание началось 18 августа, локализовать его не удается. По данным единой дежурно-диспетчерской службы, которые приводятся на портале главы региона, в настоящее время существует угроза распространения пожара на поселки Студенка и Сосновый Бор. В зоне риска находятся все населенные пункты, находящиеся в 5-километровой зоне и примыкающие к лесным массивам. Кроме того, есть вероятность перехода огня на территорию соседнего Звениговского района Марий Эл.

Утром из Йошкар-Олы на помощь пожарным прибыли более 200 добровольцев, с которыми на месте пообщался Евстифеев. Кроме того, глава республики провел оперативное совещание, в ходе которого поручил обеспечить безопасность волонтеров и оказать всю необходимую помощь гражданам, эвакуированным из зоны бедствия. Напомним, ранее из близлежащих поселков и санаториев были вывезены около тысячи человек.

Вместе с тем, к выяснению причин ЧП подключились сотрудники прокуратуры региона. По предварительным данным, возгорание произошло из-за сухой грозы.