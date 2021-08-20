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20.08.2021 14:00
Рубрика: Общество

Иммунолог объяснил, как вакцинироваться аллергикам

Текст: Наталья Граф (Омск)
Омский врач - аллерголог-иммунолог высшей квалификационной категории Валентина Алексеенко - рассказала об особенностях вакцинации против COVID-19 у пациентов, страдающих аллергическими заболеваниями.

По словам Алексеенко, пациенты с аллергией и бронхиальной астмой заболевают коронавирусной инфекцией не чаще, чем их здоровые сверстники. Однако вирус может спровоцировать у них обострение хронических заболеваний и выздоравливать они будут дольше.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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- COVID-19, как и другие вирусы, может вызывать и так называемый "дебют аллергии", когда переболевший обнаруживает у себя ранее не появлявшиеся аллергические реакции. Например, пыльцевую аллергию, - рассказывает иммунолог.

Алексеенко считает, что перед вакцинацией аллергику обязательно следует проконсультироваться с лечащим врачом и при необходимости пройти обследование. Доктор поможет подобрать вакцину, компоненты которой не вызовут неблагоприятных последствий. Некоторым пациентам-аллергикам назначают антигистаминные препараты до и после вакцинации.

Вакцинироваться от коронавируса в стадии обострения заболевания нельзя.

- Если у пациента наблюдается активная реакция на пыльцу или что-то еще - прививка в этот период ему противопоказана, - объясняет иммунолог. - Все, кто страдает пыльцевой аллергией, получают медотводы на период пыления. Необходимо дождаться ремиссии и только тогда вакцинироваться.

По словам Валентины Алексеенко, ни у одного ее пациента-аллергика, поставившего прививку от коронавирусной инфекции, осложнений не было. Все хорошо подготовились и перенесли вакцинацию.

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