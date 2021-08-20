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20.08.2021 12:55
Рубрика: Культура

В Омске появилось гигантское 3D-граффити с мемами о городе

Текст: Наталья Граф (Омск)

Команда художников и "диджитал-панков" закончила работу над монументальным арт-объектом размером в 2 250 квадратных метров в Омске. Гигантское 3D-граффити с мемами и гэгами появилось на стене торгового центра на левом берегу города.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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По словам деятелей современного искусства на арт-объект ушло более 1 тысяч литров краски.

- Мы развиваем тему диджитализации в уличном искусстве, потому что она обладает особой актуальностью и визуальной эффектностью в городском пространстве, - объясняет группа SPEKTR. - Идея проекта заключается в представлении мира как единой коммуникационной среды. Фрагменты объективной и виртуальной реальности выстроятся в "новостную ленту", которую зритель сможет "проскроллить" от античности до наших дней.

Работа художников выполнена в стилистике старой ОС Windows-95.

- Просто представьте момент, когда вы стоите перед зданием, и вдруг над вами нависает трехмерное окно Windows с ошибкой размером с дом - это удивительно и иронично одновременно, - рассказывают авторы самой большой уличной работы в городе.

Правда, по их словам, общую картину немного испортил местный бомбер SLAVA. Якобы они забыли увезти с площадки бум-лиф и вандал этим воспользовался и оставил на стене свою фирменную подпись. Однако омичи художникам не поверили и решили, что сообщения о вандализме на самом деле являются пиаром арт-группы. Горожане не верят, что хулиган мог несколько часов рисовать граффити на фасаде крупного торгового центра.

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