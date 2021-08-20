В Омске влюбленная следовательница помогла подозреваемому сбежать

В Омске следователя полиции заподозрили в романтической связи с фигурантом уголовного дела. С ее помощью он подался в бега, но был задержан.

24-летняя следователь вела уголовное дело 22-летнего омича, обвиняемого в краже денег с банковских счетов. Однако во время расследования влюбилась в подозреваемого и потеряла голову.

- Сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Омской области установлено, что следователь вступила во внеслужебные отношения с обвиняемым. При этом она не обратилась к руководителю с рапортом об изъятии у нее данного уголовного дела, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

Сотрудница полиции решила помочь другу скрыться от правосудия и сбежать из города, однако далеко уехать ему не удалось. Он был задержан за рулем ее личного автомобиля.

В полиции сообщают, что материалы проверки направлены в следственный комитет. Если вина следователя будет доказана, то ее уволят из органов внутренних дел, а ее руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.