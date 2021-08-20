Петербургская музкомедия представит в новом сезоне несколько премьер

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии открыл 93-й сезон. В планах - немало интересных премьер, которые ждут как поклонники оперетты, так и любители мюзиклов.

Что сделано

Прошлый сезон любимый петербуржцами и гостями города театр на Итальянской открывал в дистанционном режиме. Впервые за 90-летнюю историю.

- Несмотря на ковидные неприятности, сложности, которые в полной мере на нас отразились, театр работал в онлайн-режиме. Я был противником таких показов, считаю, что они не могут заменить живое общение актеров со зрителями, но тем не менее мы показывали наши лучшие спектакли в таком формате - в записи, - рассказал генеральный директор театра Юрий Шварцкопф. - При пустом зале 8 сентября мы выпустили премьеру - к 75-летнему юбилею со Дня Победы - спектакль "Жар-птица. Песни о войне", поставил его молодой режиссер Филипп Разенков, лауреат премии "Золотая маска"- 2019.

Работу мы не прекращали, несмотря на то, что постоянно выходили из строя заболевшие… Актеры не могут не работать. Как только получили разрешение играть с публикой, выпустили и играли в Розовом фойе и Гроте три экспериментальных проекта к 110-летию театра "Палас" (первое в Петербурге заведение, специализировавшееся на исполнении оперетты, располагалось в особняке на улице Итальянской, 13): водевиль Шпачека "Тук-тук", кабаретные песни Тихомирова "Когда вся жизнь была иной" и музыкально- драматическую композицию "Осенние цветы" по рассказу Куприна - на музыку петербургских композиторов. В Большом зале сделали масштабный концерт "Дунаевский - гала", музыкальное путешествие по опереттам и песням Исаака Дунаевского.

Огромной проблемой было решить, как привезти из-за рубежа в Петербург постановочные группы? Согласно лицензионному соглашению до конца 2021 года нам необходимо было выпустить спектакль "Мисс Сайгон". Но границы были закрыты… Нашли выход. Хотя выпуск был очень сложным: мы впервые столкнулись с очень жесткими требованиями правовладельцев, согласовывать пришлось буквально каждый шаг. Это первая постановка мюзикла французского композитора Клода-Мишеля Шенберга в России.

Была собрана международная команда во главе с Корнелиусом Балтусом (Голландия), режиссером российской версии легендарного мюзикла "Бал вампиров". Уникальное оформление для нашей версии придумала японская художница Йоко Сеама, эскизы костюмов создал знаменитый художник Кентаур (Венгрия), автор визуального решения мюзикла "Бал вампиров". Балетмейстер - Ванни Вискузи (Италия). Занят сильнейший состав артистов.

А затем с ковидными ограничениями мы столкнулись при выпуске оперетты Легара "Фраскита", над которой тоже работала международная группа. Режиссер Габор Миклош Кереньи и художник Тамаш Ракаи все-таки смогли прилететь из Венгрии на выпуск. Но, конечно, это потребовало больших, чем раньше, усилий.

Пять актерских работ в премьерах Большой сцены были отмечены экспертами "Золотого софита": Алия Агадилова, Дарья Ким, Марат Абдрахимов - за роли в спектакле "Мисс Сайгон", Елизавета Белоусова, Александр Круковский - во "Фраските".

Возвращение "Бала вампиров"

Открыли сезон опереттой австро-венгерского композитора Франца Легара "Фраскита". Фантазия на темы знаменитой новеллы Проспера Мериме "Кармен", недавняя премьера, закрывшая прошлый сезон.

- Наше хроническое безденежье началось в марте прошлого года, когда мы, как и все петербургские театры, лишились доходов, - поведал глава театра. - Нам снова пришлось подумать о нашей "нефтяной игле", нашем хите - мюзикле Романа Полански "Бал вампиров". И мы для пробы, чтобы узнать, есть ли сегодня к нему интерес у публики, решили показать - впервые в истории нашего театра - концертное исполнение спектакля, получив на это разрешение правообладателей. Нас впечатлил интерес фанатов и примкнувшим к ним новых зрителей. Билетов уже почти не осталось. Надеюсь, что это будет не разовая версия - 7 сентября. Жизнь заставляет нас сделать полноценный прокат этого спектакля. Вероятно, в конце декабря или в конце января сыграем спектаклей 40.

Статистика свидетельствует: за прошедшие 10 лет спектакль "Бал вампиров" сыграли в Петербурге 439 раз (еще его возили в Москву).

О премьерах

На 26 ноября запланирована первая премьера на Большой сцене - музыкальная комедия Фредерика Лоу "Моя прекрасная леди" в постановке известного петербургского режиссера, лауреата премии "Золотая маска" Григория Дитятковского. Музыкальный руководитель и дирижер - Андрей Алексеев. За сценографию отвечает художник Владимир Фирер. Танцевальную партитуру создаст хореограф Владимир Романовский.

В 2022 году на Малой сцене будет ставить московский режиссер, трижды лауреат премии "Золотая маска" Алексей Франдетти - мюзикл "Франкенштейн" Марка Баро.

В разработке находится еще один музыкальный спектакль - "Я ненавижу Гамлета" по одноименной пьесе американского драматурга Пола Рудника на музыку Максима Леонидова. Режиссер - Ольга Прихудайлова, ученица Петра Фоменко.

В следующем году будем праздновать 350-летний юбилей Петра Первого. Над созданием мюзикла "Петр I" театр работает не первый год. Музыку к нему пишет американский композитор Фрэнк Уайлдхорн. В театре с успехом идут его мюзиклы "Джекилл & Хайд" и "Граф Монте-Кристо". С российской стороны занят драматург Константин Рубинский, с американской - Джек Мерфи. Режиссер - Андреас Герген (Вена) художник - Вячеслав Окунев (Петербург).

В более далеких планах - оперетта "Летучая мышь", за которую возьмется Кирилл Стрежнев, главный режиссер Свердловской музкомедии. И спектакль для детей "Доктор Айболит" на музыку петербургского композитора Георгия Фиртича. Режиссер Юрий Лаптев задумал воплотить постановку спектакля "На рассвете" - о нелегких временах в истории легендарной Одессы. В 1960-е эта оперетта Сандлера с успехом шла в ленинградской Музкомедии.

А еще есть идея реанимировать полюбившийся зрителям фестиваль "Оперетта - Парк" в Гатчине.

Гастроли

- До прихода пандемии у нас было много гастролей - обменных с театрами, по линии "Золотой маски" и не только, - отметил Юрий Шварцкопф. - Полные залы на спектаклях "Белый. Петербург" - в Новосибирске, "Джекилл & Хайд" - в Хабаровске… Ездили в Екатеринбург, на Камчатку, в Таллин, Петрозаводск. Потом все рухнуло. Нынче поедем только в один город - Сыктывкар, в октябре (покажем "Фраскиту", "Канкан", "Хиты Бродвея" и гала-концерт оперетты).

Мы готовы к гастролям. Есть один нюанс - финансовый, конечно. Если едем по федеральной программе, нам оплачивают проезд коллектива и провоз декораций. Сложность - платежеспособность зрителей, и там, куда нам предстоит отправиться, разрешена только 50-процентная заполняемость зала. При таком условии мы теряем на продажах билетов, но готовы пережить это - ради гастролей, хотя деньги нам нужны: сегодня трудно рассчитывать на стороннюю помощь в постановке новых спектаклей. Смутные времена, безденежные…

Выставка

Несмотря на все трудности, в Ореховом фойе театра появилась новая постоянная выставка - "Театр музыкальной комедии в годы Великой Отечественной войны", воссоздающая атмосферу того героического времени. На ней представлена целая уникальная эпоха в истории Музкомедии: за время блокады театр выпустил 15 (!) премьер, а также возобновлял ранее идущие спектакли.

Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии

- Мы проводили выставки в этом фойе, по разным событиям и поводам, - представила проект пресс-секретарь театра Дина Демина. - А недавно с помощью спонсоров купили оборудование и наконец реализовали проект, который вынашивался около десяти лет. Материалы для экспозиции, которые хранятся в архиве театра, отбирала Марина Годлевская, руководитель нашего литературно-драматургического отдела. Есть здесь и уникальные экспонаты, которые подарили театру зрители, вещи эпохи Великой Отечественной, пережившие войну: коллекция фотографий артистов театра, радиоприемник, шкатулки, кружевная салфетка… Посетив нашу выставку, петербуржцы стали приносить нам и документы, фотографии, которые хранятся у них дома много лет. Если и дальше будет такой отклик, то вскоре мы сможем пополнить нашу экспозицию новыми экспонатами.

От военных лет сохранилось немало оригиналов - афиш, фотографий, программок спектаклей. Например, лист из партитуры "Свадьбы в Малиновке", читаем на нем запись артиста между нотных строк: "Сегодня купил 275 граммов хлеба за 100 рублей". Точной даты нет, предположительно это 1942 - 1943 год.

В конце войны руководство города приняло решение об открытии в театре актерской студии - для пополнения кадров. Одной из ее слушательниц несколькими годами позже стала Зоя Виноградова - будущая народная артистка России, прима петербургского Театра музыкальной комедии. В 1949 году она вошла в труппу театра, где и служит поныне.

На выставке воссоздан уголок гримуборной блокадного времени, рядом со столиком - печка, средства противопожарной обороны. Противогаз, который был нужен, чтобы при необходимости спуститься в нем в бомбоубежище. На фотографиях видим: артисты отогревают своим дыханием замерзший грим, переобуваются - из валенок в концертные туфельки. (Тогда как публика сидела в теплой одежде и валенках, потому что температура в зале опускалась до минусовой).

Представлены костюмы актеров. И даже настоящий раритет - туфельки Зои Виноградовой, в которых она играла свои первые роли, - им более 70 лет.

Экспозиция доступна для посещения в дни показов спектаклей - за час до начала и в антракте. Вход свободный.

К слову

В 1964 году в театре состоялась премьера музыкальной комедии Фредерика Лоу "Моя прекрасная леди". Спектакль Андрея Тутышкина стал настоящим хитом. В роли лондонской цветочницы Элизы Дулиттл блистала актриса Зоя Виноградова, критики назвали ее "лучшей леди Советского Союза". Спектакль продержался в репертуаре до начала 1980-х, а в архиве театра хранится афиша 300-го показа.