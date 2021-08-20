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20.08.2021 17:20
Рубрика: Транспорт

Строительство участка трассы М-11 "Нева" завершат в 2027 году

Текст: Юлия Акиньшина
Строительство участка скоростной автодороги М-11 "Нева" в обход Твери (149-208 км) планируется завершить в 2027 году. Об этом говорится в докладе Минтранса.
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости

Соответствующие сроки ведомство предлагает закрепить в Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года, говорится в докладе министерства.
Более 16 тысяч километров автодорог отремонтируют в 2021 году

Кроме того, в министерстве отметили, что благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" до 2024 года в России реконструируют и построят 1 754,8 км федеральных трасс

В 2021 году протяженность построенных и реконструированных федеральных автодорог, переданных в доверительное управление ГК "Автодор", прогнозируется на уровне 98,5 км, протяженность построенных и реконструированных Росавтодором участков федеральных трасс, в том числе обеспечивающих устранение "узких мест", составит 146,4 км. Кроме того, смонтируют 266 км линий электроосвещения, построят 14 пешеходных переходов в разных уровнях, а также другие объекты обустройства. На реализацию комплекса мероприятий планируется направить более 270 млрд руб., в том числе порядка 70 млрд из внебюджетных источников.