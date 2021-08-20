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20.08.2021 18:50
Рубрика: Происшествия

В Ленинградской области супругов-сатанистов арестовали за убийство

Текст: Татьяна Тюменева

Приозерский городской суд Ленинградской области заключил под стражу двух супругов-участников религиозно-мистического движения (сатанистов). Их обвиняют в совершении особо тяжкого преступления - убийства человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

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Убийство было совершено в лесном массиве возле станции Приозерск в 2016 году и носило ритуальный характер. Жертвой стал мужчина.

В августе 2016 года он ушел из дома в Санкт-Петербурге и не вернулся, по факту безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело. Убитый оказался знакомым одного из обвиняемых.

Как следует из материалов дела, перед убийством обвиняемые вступили в сговор еще с двумя участниками религиозно-мистического движения. Было выбрано безлюдное место для ритуального убийства, взят нож и соответствующая атрибутика. Жертву привели на заранее подготовленное место. Мужчину избили, связали ему руки, после чего совершили обряд, предусматривающий жертвоприношение. Мужчина скончался на месте преступления. Его тело захоронили в лесном массиве, орудие преступления выбросили в залив.

Также расследуется аналогичное преступление, совершенное на территории Карелии в 2016 году. Жертвой сатанистов тогда стала женщина. Оба дела объединены в одно производство.

Два предполагаемых соучастника преступлений арестованы ранее.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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