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20.08.2021 11:56
Рубрика: Происшествия

Больше 2,5 тысячи человек признали пострадавшими от ливней на Кубани

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Темрюкском районе Краснодарского края подвели промежуточный итог работы комиссий, которые оценивают ущерб от подтоплений после мощных ливней. Как сообщили в Оперативном штабе региона, 20 комиссий обследовали в этом районе 6253 дома. Уже составлен список людей, признанных пострадавшими, и дальше он будет дополняться.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
МЧС: На Кубани остаются подтопленными десять населенных пунктов

- На территории района работает 20 комиссий по оценке ущерба имущества граждан. Обследовано 6253 дома, составлено 902 акта. Принято 327 заявлений на компенсацию причинённого ущерба. Также комиссии обходят дома, которые были разрушены в результате непогоды. На текущий момент обследован 21 дом. По состоянию на 20 августа комиссиями признаны пострадавшими в результате ЧС 2543 жителя района и 859 домовладений. Работа в данном направлении продолжается, - говорится в сообщении оперштаба.

За неделю с 12 августа в Темрюкском районе выпало больше 600 миллиметров осадков, что привело к массовым подтоплениям на низменностях. Всего подтопления коснулись 14 населенных пунктов района. Сейчас больше тысячи домов все еще остаются в зоне паводков, из 278 домов вода пока не откачана.

Также с сегодняшнего дня пострадавшим при подтоплениях в Темрюкском районе начались первые выплаты. Из-за утери имущества 118 человек получат помощь, на которую выделены 7 миллионов 460 тысяч рублей.

Как ранее сообщала "РГ", Темрюкский район оказался одним из наиболее пострадавших при прохождении циклона по территории Краснодарского края. За несколько дней здесь выпала годовая норма осадков, об этом губернатор региона доложил Владимиру Путину на совещании по ЧС в России.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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