Под Керчью начали строить дамбу для предотвращения потопов

В селе Бондаренково под Керчью началось строительство новой искусственной дамбы, которая должна сдерживать потоки паводковых вод во время сильных ливней. Об этом сообщила пресс-служба администрации Керчи.

Строительство координируют специалисты Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК. Администрации Керчи и Ленинского района организуют производственный процесс и строительные работы.

- Работу специалисты ведут поэтапно, - рассказали в пресс-службе. - Сначала готовят ров, закладывают "зуб" дамбы, потом в траншею слой за слоем укладывают глину с бутом. Затем предстоит закатать эти слои катком для скрепления. На метровой высоте от самого верха дамбы установят две трубы. Это позволит избежать разрушения и размыва при достижении воды края, она выльется через трубы далее в русло.

Искусственная дамба в случае подъема уровня воды в реке Булганак не даст "большой воде" попасть в город, подтопить городские территории и объекты.

Ранее власти РК заявляли о намерении построить каскад водоемов рядом с Керчью, чтобы они накапливали дождевую воду и тем самым спасали город от новых наводнений.