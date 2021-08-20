В Керчи четыре человека пострадали в ДТП со "скорой"

Автомобиль скорой помощи перевернулся в результате аварии, произошедшей сегодня утром в Керчи. В результате ДТП четыре человека, находившиеся в спецавтомобиле, получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.

По ее данным, ДТП с участием кареты скорой помощи и легкового автомобиля Volkswagen произошло в восемь часов утра.

- Спецавтомобиль двигался по улице Горького в направлении улицы Генерала Петрова с включенными спецсигналами, - сообщили в министерстве. - На перекрестке улиц Пошивальникова и Генерала Петрова произошло столкновение автомобилей, в результате чего машина скорой медицинской помощи перевернулась.

В результате столкновения пострадали четыре человека, находившиеся в "скорой".

Напомним, аналогичная авария случилась в Симферополе 26 июня. Тогда в результате опрокидывания автомобиля "скорой" на перекрестке улиц Толстого и Киевской также пострадали четыре человека. В январе нынешнего года "ГАЗель" скорой помощи столкнулась с автомобилем Skoda вблизи южнобережного поселка Кореиз. "Скорая" врезалась в дерево, пострадали три человека, двое из которых были сотрудниками Центра медицины катастроф.