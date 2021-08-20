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20.08.2021 16:03
Рубрика: Происшествия

В Крымском районе из-за подъема уровня реки подтопило 20 домов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Из-за ливней в Крымском районе река Баканка вышла из берегов. По предварительным данным, подтопило 20 домов. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

Фото: Алла Дмитриева/ РГ
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На месте работают силы и средства министерства ГО и ЧС по Краснодарскому краю. Сейчас уровень воды снижается.

"Подняты все силы и средства, в эвакопункте кафе "Тополек" находятся 12 человек, - написал глава Крымского района Сергей Лесь на своей странице в Instagram. - Вода пошла на спад. Но убедительная просьба: быть бдительными. Берегите себя и своих близких".

Кроме того, по информации датчиков автоматизированной системы контроля паводковой ситуации, в новороссийском селе Горное наблюдается повышение уровня воды, что может привести к повышению уровня воды в Крымском районе.

Режим ЧС введен в Крымске, Нижнебаканском, Пригородном и Южном сельских поселениях.

Напомним, в результате прохождения циклона на Кубани в 24 населенных пунктах было подтоплено 2518 придомовых территорий, в 1586 дома зашла вода, а также шесть социально значимых объектов и один участок краевой автомобильной дороги "Новороссийск - Керчь".

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