В Крымском районе из-за подъема уровня реки подтопило 20 домов

Из-за ливней в Крымском районе река Баканка вышла из берегов. По предварительным данным, подтопило 20 домов. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

На месте работают силы и средства министерства ГО и ЧС по Краснодарскому краю. Сейчас уровень воды снижается.

"Подняты все силы и средства, в эвакопункте кафе "Тополек" находятся 12 человек, - написал глава Крымского района Сергей Лесь на своей странице в Instagram. - Вода пошла на спад. Но убедительная просьба: быть бдительными. Берегите себя и своих близких".

Кроме того, по информации датчиков автоматизированной системы контроля паводковой ситуации, в новороссийском селе Горное наблюдается повышение уровня воды, что может привести к повышению уровня воды в Крымском районе.

Режим ЧС введен в Крымске, Нижнебаканском, Пригородном и Южном сельских поселениях.

Напомним, в результате прохождения циклона на Кубани в 24 населенных пунктах было подтоплено 2518 придомовых территорий, в 1586 дома зашла вода, а также шесть социально значимых объектов и один участок краевой автомобильной дороги "Новороссийск - Керчь".