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15.08.2021 12:33
Рубрика: Общество

На Кубани остаются подтопленными 542 дома и 1520 территории

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

С 13 августа мощный ливень парализовал жизнь некоторых населенных пунктов Кубани. Особенно от удара стихии пострадали Темрюк и Анапа. В настоящее время остаются подтопленными 542 частных дома и 1520 придомовых территорий, где проводится откачка воды.

Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по РК и Севастополю
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"Оказывается адресная помощь населению, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. - В настоящий момент пять населенных пунктов без электроэнергии остаются 21,8 тысячи человек. Работают аварийно-восстановительные бригады. По состоянию на 9.00, на территории Краснодарского края продолжает действовать циклон, обусловленный сильными осадками в виде дождя, града, усилением ветровой нагрузки до 25 м/с, формированием смерчей и обвально-осыпными процессами".

В 11 муниципальных образованиях введен режим чрезвычайной ситуации. В трех муниципальных образованиях - Анапе, Темрюкском и Славянском районах - развернуты 11 пунктов временного размещения, где находятся 1104 человека, из них 903 ребенка. В готовности 76 пунктов временного размещения вместимостью более 15 тысяч человек.

В результате прохождения циклона в 24 населенных пунктах было подтоплено 2518 придомовых территорий, в 1586 дома зашла вода, а также шесть социально значимых объектов и один участок краевой автомобильной дороги "Новороссийск - Керчь". Всего из зоны подтопления эвакуирован 1531 человек, из них 991 ребенок. Освобождено от воды 1046 домовладения и 998 придомовых территорий. Для ликвидации последствий подтопления сформирована группировка в 1460 человек личного состава и 490 единиц техники.

"До конца суток 15 августа прогнозируется действие циклона с выпадением осадков до 30-35 миллиметров в Темрюкском районе, - отметили в экстренном ведомстве. - Также 16 августа территория края подвергнется воздействиям фронтальных разделов: ожидаются осадки, усиление ветра до 20 м/с, преимущественно в восточных и юго-восточных районах края".

Как ранее писала "РГ", также остается прогноз о формировании смерчей на участке от Анапы до Магри.

Напомним, в Анапе и Темрюке за сутки выпала годовая норма осадков.

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