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15.08.2021 11:04
Рубрика: Общество

МЧС рассказало о погоде на Кубани в ближайшие дни

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Краснодарский край вместе с циклоном пришли мощные ливни. В 14 районах Кубани пришлось ввести режим ЧС, а в некоторых населенных пунктах людей пришлось эвакуировать. До 16 августа в регионе продлили экстренное предупреждение о непогоде. Также остается прогноз о формировании смерчей на участке от Анапы до Магри.

Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по РК и Севастополю
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- В районе Анапы, Темрюка и Славянка-на-Кубани продолжаются осадки умеренной интенсивности, - сообщил "РГ" заместитель руководителя Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера министерства гражданской обороны, ЧС и региональной безопасности Краснодарского края Александр Колесник. - По прогнозу дожди возможны в Новороссийске и Приморско-Ахтарске, а также горной части региона - Мостовском, Отрадненском и Лабинском районах.

Как уточнил глава Новороссийска Игорь Дяченко на своей странице в Instagram, "вероятность сильных дождей в регионе сохраняется с 15 по 16 августа. Возможно вновь пройдут ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-25 м/с".

"В Темрюке для откачки воды и ликвидации последствий задействованы все силы", - написал на своей странице в Instagram глава Темрюкского городского поселения Максим Ермолаев.

Как ранее сообщала "РГ", подтопления коснулись 24 населенных пунктов. Больше всего пострадали Темрюк и Анапа, где за сутки выпала годовая норма осадков. Накануне удалось восстановить движение на участке федеральной автодороги А-290 "Новороссийск - Керчь" в районе Анапы, где часть трассы была смыта проливным дождем и посреди дороги образовался провал, по которому потекла вода.

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