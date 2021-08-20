Новости

Почти все российские школы завершили подготовку к новому учебному году 10:54
На Урале бизнесмен промахнулся на охоте и застрелил знакомого 10:53
За пять дней до Паралимпиады в олимпийской деревне обнаружен первый заболевший COVID-19 10:51
Из-за лесных пожаров остановлено железнодорожное сообщение с Саровом 10:48
На Кубани школа и детсад не откроются 1 сентября из-за стихии 10:37
Воронежские ученые создали добавку для ускорения разложения пластика 10:26
Минздрав предупредил о рисках для больных COVID-19 беременных 10:25
Захватившего банк тюменца признали невменяемым 10:23
В Москве задержаны 34 участника массовой драки на футбольном поле 10:22
Главы правительств ЕАЭС одобрили ряд документов 10:19
В Эстонии вернули маски и жесткие ограничения 10:16
Наталья Сергунина: Москва и Нижний Новгород запускают культурный проект к 800-летию столицы Поволжья 10:11
Роскачество: Вино может подорожать из-за роста цен на виноград 09:56
Талибы пригласили страны восстанавливать Афганистан и добывать ресурсы 09:55
В Финляндии разрешат проигрывать в автоматах не более 500 евро в день 09:40
В Марий Эл из-за лесного пожара эвакуировали санатории 09:39
В каких российских городах живет больше всего блогеров 09:31
В Крыму выказали готовность "с радостью" принять Зеленского в СИЗО 09:30
Росстат подсчитал стоимость "набора первоклассника" 09:28
Для дальневосточников снизили стоимость авиаперелетов до Москвы 09:26
На челябинских и курганских трассах ограничили движение из-за жары 09:24
В Москве изъяли более 400 килограммов браконьерской осетрины 09:21
Финансовый консультант дала советы, как сэкономить на покупке продуктов 08:50
Мишустин заявил о росте интереса мирового сообщества к сотрудничеству с ЕАЭС 08:35
ФСБ рассекретила данные об испытаниях биооружия Японии на военнопленных СССР 08:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
20.08.2021 09:28
Рубрика: Экономика

Росстат подсчитал стоимость "набора первоклассника"

Текст: Александр Проценко
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Рост стоимости набора вещей и канцтоваров для первоклассника в России за год не превысил уровня инфляции, подсчитали в Росстате: для мальчика он вырос на 4,1% в годовом выражении до 19,6 тысяч рублей, для девочки - на 3,9% до 24,1 тысяч рублей. Об этом сообщило агентство "Прайм".

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Опрос: 66% школьников планируют связать жизнь с IT

Ранее "Российская газета" опубликовала материал "Во сколько обойдутся в этом году сборы первоклассника в школу" с московскими данными на эту тему - и там были другие цифры. Родителям столичной первоклассницы придется потратить на сборы в школу около 10 тысяч рублей, а первоклассника - порядка 11 тысяч. "С этими расчетами могут, конечно, поспорить продавцы одежды, обуви и канцтоваров, собирающие "школьную корзинку" всего за 3 тысячи рублей", - добавила "РГ". - Но многие родители предпочитают не экономить на здоровье ребенка и качестве товара".

Зато в столице многие супермаркеты и сетевые магазины дают возможность родителям сэкономить, например, на таких обязательных мелочах, как простые и цветные карандаши, синие шариковые ручки, линейка, ластик, обложки для тетрадок и учебников, ножницы, пенал и клей. Все это можно купить по отдельности. Средний чек выйдет на 350-450 рублей. А можно сэкономить и купить в наборе, самый дешевый из которых корреспондент "РГ" отыскал за 299 рублей.

Но российские статистики следят за "набором первоклассника" по всей стране, включая Крайний Север и Дальний Восток. Расчеты производятся по итогам июля по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В нынешнем году индекс инфляции был учтен в размере 6,46% в годовом выражении - такой она была зафиксирована в России в июле текущего года.

В итоге, по данным статистического ведомства, которые размещены на официальном сайте Росстата, в среднем набор вещей и канцтоваров для мальчика-первоклашки в июле 2021 года обошелся в 19 тысяч 575 рублей (в июле 2020 года - 18 тысяч 807 рублей). Покупка вещей и канцтоваров для девочки-первоклассницы оценили в 24 тысячи 123 рубля (в июле прошлого года - 23 тысячи 218 рублей).

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат

Главное сегодня

ФСБ рассекретила данные об испытаниях биооружия Японии на военнопленных СССР
Гинцбург: Коллективный иммунитет к COVID-19 может появиться до конца 2021 года
Запуск с Байконура "Союза-2.1б" со спутниками OneWeb перенесен
Росстат подсчитал стоимость "набора первоклассника"
Дамаск объявил об отражении израильской ракетной атаки
Что нужно знать о цифровых паспортах в России
В ПФР объяснили, какой стаж работы необходим для досрочной пенсии