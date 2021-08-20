Росстат подсчитал стоимость "набора первоклассника"

Рост стоимости набора вещей и канцтоваров для первоклассника в России за год не превысил уровня инфляции, подсчитали в Росстате: для мальчика он вырос на 4,1% в годовом выражении до 19,6 тысяч рублей, для девочки - на 3,9% до 24,1 тысяч рублей. Об этом сообщило агентство "Прайм".

Ранее "Российская газета" опубликовала материал "Во сколько обойдутся в этом году сборы первоклассника в школу" с московскими данными на эту тему - и там были другие цифры. Родителям столичной первоклассницы придется потратить на сборы в школу около 10 тысяч рублей, а первоклассника - порядка 11 тысяч. "С этими расчетами могут, конечно, поспорить продавцы одежды, обуви и канцтоваров, собирающие "школьную корзинку" всего за 3 тысячи рублей", - добавила "РГ". - Но многие родители предпочитают не экономить на здоровье ребенка и качестве товара".

Зато в столице многие супермаркеты и сетевые магазины дают возможность родителям сэкономить, например, на таких обязательных мелочах, как простые и цветные карандаши, синие шариковые ручки, линейка, ластик, обложки для тетрадок и учебников, ножницы, пенал и клей. Все это можно купить по отдельности. Средний чек выйдет на 350-450 рублей. А можно сэкономить и купить в наборе, самый дешевый из которых корреспондент "РГ" отыскал за 299 рублей.

Но российские статистики следят за "набором первоклассника" по всей стране, включая Крайний Север и Дальний Восток. Расчеты производятся по итогам июля по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В нынешнем году индекс инфляции был учтен в размере 6,46% в годовом выражении - такой она была зафиксирована в России в июле текущего года.

В итоге, по данным статистического ведомства, которые размещены на официальном сайте Росстата, в среднем набор вещей и канцтоваров для мальчика-первоклашки в июле 2021 года обошелся в 19 тысяч 575 рублей (в июле 2020 года - 18 тысяч 807 рублей). Покупка вещей и канцтоваров для девочки-первоклассницы оценили в 24 тысячи 123 рубля (в июле прошлого года - 23 тысячи 218 рублей).