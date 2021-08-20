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20.08.2021 16:20
Рубрика: Легковые авто

Tesla сравнила расходы на электромобиль и обычную машину

Текст: Александр Проценко
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Сравнила цену эксплуатации электрокара с бензиновым автомобилем фирма Tesla Илона Маска, выпустившая специальный отчет, доступный на сайте компании. В качестве альтернативы были выбраны японская Toyota Camry и немецкая BMW 3. Электрокар пока проигрывает и в эксплуатации, и во владении (цена покупки), но не всем машинам с двигателем внутреннего сгорания и не при любых условиях эксплуатации.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В движении на средней дистанции - 60 тысяч миль или около ста тысяч километров самым выгодным оказался автомобиль Toyota Camry. Каждая миля пути (1,6 км) в среднем обошлась ее водителю примерно в 50 центов (37 рублей). А электрическая Tesla Model 3 Standard Range Plus на каждый километр пути тратит 55 центов, или около 40 рублей. Естественно, в эти затраты вошли не только топливо (у Tesla затраты на электричество намного ниже), но и стоимость, налог и прочие расходы на автомобиль. Однако BMW 3 оказался самым затратным - у него совокупные расходы на каждую милю пути приближается к одному доллару.

Однако специалисты уверяют, что через пять лет или при превышении показателя в 60 тысяч миль машина на электрической тяге становится выгоднее в обслуживании, чем традиционный автомобиль. В этом случае сперва расходы на владение Tesla Model 3 и Toyota Camry сравняются, а затем электрокар начинает обходиться дешевле. Причины две: более низкие затраты на техническое обслуживание и из-за дешевой электроэнергии. К тому же "остаточная стоимость подержанных автомобилей Tesla остается исключительно высокой", приводят эксперты третий аргумент.

Россию пока эти сравнения интересуют мало. Если во всем мире, по данным шведской EV-Volumes, в 2020 году было продано 3,24 миллиона электрокаров, то в России, по данным "Автостата", в том же году куплено лишь 687 новых электромобилей. Но это на 95 процентов больше, чем годом раньше.