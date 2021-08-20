Утверждена дорожная карта развития транспортной политики ЕАЭС

Дорожная карта по реализации транспортной политики до 2023 года утверждена в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета, которое два дня проходило в Чолпоне-Ате на берегу Иссык-Куля, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Комментируя принятый главами правительств союза документ, который включает более 50 позиций, эксперты отмечают, что он "развивает положения Договора о Евразийском экономическом союзе по вопросам транспорта с учетом особенностей развития автомобильного, воздушного, железнодорожного и водного транспорта, обеспечивает реализацию задач и приоритетов в этой сфере для интеграционного объединения".

Дорожная карта, прежде всего, констатируют в ЕЭК, расставляет приоритеты отраслевого развития интеграции и направлена на сближение законодательного регулирования в странах союза. Теперь "предстоит работа по развитию смешанных и контейнерных перевозок, организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки", конкретизировали эксперты.

Отдельное внимание в документе уделено цифровизации отрасли. В нем затронуты аспекты развития интеллектуальных транспортных систем, включая выработку общих подходов по внедрению электронных транспортных документов.

Предусмотрены дорожной картой и меры по поэтапному снятию до 2025 года ограничений в воздушном сообщении и обеспечению равных условий предоставления услуг в области гражданской авиации. Кроме того, будет продолжена работа по развитию евразийских транспортных коридоров, совершенствованию механизма контроля за движением крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств, синхронизации процедур по получению разрешений на перевозки автомобильным транспортом опасных грузов и на проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, а также по совершенствованию порядка прохода судов по внутренним водным путям.

В ЕЭК дали понять, что включенные в документ на 2021-2023 годы мероприятия основаны на результатах реализации предыдущих дорожных карт и являются их логическим продолжением для формирования в союзе единого транспортного пространства и общего рынка транспортных услуг.

"Их выполнение будет способствовать снятию до 2025 года существующих ограничений при выполнении перевозок всеми видами транспорта", - резюмировали в комиссии.