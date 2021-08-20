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20.08.2021 10:16
Рубрика: В мире

В Эстонии вернули маски и жесткие ограничения

Текст: Надежда Ермолаева

Правительство Эстонии решило ввести с 26 августа обязательный масочный режим в общественных местах. Людям также придется предъявлять сертификат безопасности COVID-19.

Фото: iStock
Эстония не будет закрывать школы во время пандемии

Документ выдается полностью вакцинированным от коронавируса гражданам, а также тем, кто имеет антитела и сдал тест на COVID-19 (действует 48 часов). Уже с четверга такая справка станет обязательной для всех эстонцев, решивших посетить любое общественное место вне зависимости от количества участников мероприятия или деятельности. Это касается тренировок, молодежной деятельности и образования, курсов, соревнований и спортивных мероприятий, спа, бассейнов и водных центров, публичных собраний и мероприятий, театров, кинотеатров, концертов, конференций, музеев, развлекательных услуг, мест общепита.

Как уточняет эстонский информационный портал ERR, справку не нужно предъявлять в торговых центрах или магазинах. Также она не понадобится при покупке еды в ресторане или кафе, однако в этих местах необходимо носить маску.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пояснила, что ужесточение мер вызвано ростом числа заболевших за последнее время. "Широкое распространение в Эстонии значительно более заразного дельта-штамма коронавируса привело к росту распространения вируса, увеличивается также и число находящихся в больнице людей", - отметила премьер.

Она подчеркнула, что уже сейчас необходимо защищать от COVID-19 себя и других, чтобы распространение заразы не заставило власти снова останавливать экономическую и социальную жизнь.

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