В Гоа при странных обстоятельствах погибли две россиянки

Две туристки из России были найдены мертвыми в съемных домах в индийском штате Гоа. Об этом сообщил атташе генконсульства России в Мумбаи Олег Калеущенко.

"Генеральное консульство России в Мумбаи получило информацию об этих двух трагических случаях от российской волонтерской организации "Гоа хелп", действующей в этом индийском штате. На нас также вышла мать одной из погибших", - приводит его слова ТАСС.

Калеущенко отметил, что дипломаты выясняют подробности и готовы оказать "всю необходимую помощь родственникам в выяснении обстоятельств гибели и оформлении соответствующих документов".

Местные СМИ ранее сообщили со ссылкой на местную полицию, что речь идет о 24-летней Александре и 34-летней Екатерине. В обоих случаях правоохранители зафиксировали неестественные смерти и начали следствие.