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20.08.2021 19:04
Рубрика: Власть

В Госдуме прокомментировали включение "Дождя" в реестр иноагентов

Текст: Дмитрий Гончарук

Включение телеканала "Дождь" в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, не препятствует свободе слова. Такое мнение высказал председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Комиссия Совфеда выявила рост числа фейков от СМИ-иноагентов

В пятницу, 20 августа стало известно, что Министерство юстиции РФ признало иностранными агентами телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов.

"Телеканал "Дождь" неоднократно попадал в поле зрения Комиссии, материалы поступали к нам от различных организаций и граждан. В частности, месяц назад мы рассмотрели и направили в компетентные органы обращение одной из российских НКО. Как видите, реакция регулятора последовала", - приводятся слова Пискарева в официальном Telegram-канале комиссии.

По мнению депутата, российские граждане вправе знать, на чьи деньги и в чьих интересах работают в России те или иные СМИ. "Это не препятствует свободе слова, но поможет людям лучше ориентироваться в информационном пространстве", - подчеркнул Василий Пискарев.

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