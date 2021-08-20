В Госдуме прокомментировали включение "Дождя" в реестр иноагентов

Включение телеканала "Дождь" в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, не препятствует свободе слова. Такое мнение высказал председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

В пятницу, 20 августа стало известно, что Министерство юстиции РФ признало иностранными агентами телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов.

"Телеканал "Дождь" неоднократно попадал в поле зрения Комиссии, материалы поступали к нам от различных организаций и граждан. В частности, месяц назад мы рассмотрели и направили в компетентные органы обращение одной из российских НКО. Как видите, реакция регулятора последовала", - приводятся слова Пискарева в официальном Telegram-канале комиссии.

По мнению депутата, российские граждане вправе знать, на чьи деньги и в чьих интересах работают в России те или иные СМИ. "Это не препятствует свободе слова, но поможет людям лучше ориентироваться в информационном пространстве", - подчеркнул Василий Пискарев.