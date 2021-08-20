В Минстрое призвали активнее продвигать льготную семейную ипотеку

Многие россияне не знают о том, что воспользоваться льготной ипотекой под 6% могут не только семьи с двумя и более детьми, но и родители одного ребенка, отметил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Он рассказал, что после изменения программы льготной ипотеки спрос упал. Но есть льготная ипотека для семей с детьми, воспользоваться которой могут в том числе и родители единственного ребенка, рожденного после 1 января 2018 года. Стасишин призвал говорить о программе, чтобы заинтересовывать клиентов и мотивировать их на покупку жилья.

"Сейчас люди не знают о программе при рождении первого ребенка с 1 января 2018 года. Нам нужно сделать так, чтобы не говорить об этой программе в момент покупки, а заинтересовать ею на приобретение жилья", - передает слова замминистра РИА Новости.

С июля этого года условия льготной ипотеки на новостройки были изменены - теперь ее выдают под 7%, а максимальная сумма составляет три миллиона рублей. Одновременно была расширена программа льготной семейной ипотеки. Теперь она распространяется не только на семьи с двумя и более детьми, но и на тех, у кого с 1 января 2018 года родился один ребенок. Воспользоваться кредитом можно для покупки квартиры или частного дома, а также рефинансировать имеющуюся ипотеку.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин рассказал, что программа будет действовать до конца 2023 года, а лимит средств на выдачу кредитов увеличен до 1,7 триллиона рублей.