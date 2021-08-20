В вузы Беларуси зачислено более 48 тысяч абитуриентов

Занимая одну из лидирующих позиций по количеству студентов среду стран Содружества, Беларусь, в которой каждый седьмой молодой человек стремится получить высшее образование, и в наступающем учебном году, судя по статистике, не изменяет сложившейся традиции.

В пятьдесят вузов республики, в которых готовят специалистов по пятнадцати профилям, включающим более 400 специальностей, в этом году зачислено на все формы обучения более 48 тысяч абитуриентов. Эти данные привела в пятницу представитель министерства образования Ремма Герловская. Она уточнила, что "более 26,5 тысячи принято за счет средств бюджета и более 22 тысяч будут получать образование на платной основе".

Кстати, по-прежнему одним из самых престижных учебных заведений в Синеокой считается государственный университет - БГУ, который совмещает в себе технические, гуманитарные, творческие, военные специальности, насчитывая 17 факультетов и девять институтов.

В ведомстве, пояснила эксперт, "руководствовались порядком проведения приема абитуриентов прошлого года, учитывая мероприятия санитарно-эпидемиологического характера". Правда, за счет средств бюджета удалось увеличить прием на медицинские и отдельные педагогические специальности.

Что касается конкурсных состязаний, сообщила Герловская, то майка лидера в этом году не поменялась. Наиболее высокие баллы требовались по тем же специальностям, по которым высокая престижность фиксировалась в последние три года. Это, например, "стоматология" в БГМУ - более 370 баллов. По специальности "дизайн" в Гродненском областном университете имени Янки Купалы конкурс достигал более восьми человек на место, а в столичном университете на эту же специальность он даже превысил отметку в девять человек.

Судя по количеству поданных документов, абитуриентам интересны экономические и юридические специальности, хотя конкурсная ситуация здесь уже не так высока. Безусловно, добавила эксперт, в лидерах по-прежнему остается IT, подчеркнув, что в белорусские вузы поступает "подготовленная, мотивированная молодежь".

Кстати, 20 августа - последний день приема документов в учреждения профессионально-технического образования, а два дня назад завершилась приемная кампания в учреждения среднего специального образования. Всего в 2021 году на этот уровень образования приняты более 36 тысяч человек, из них за счет средств бюджета 24,5 тысячи абитуриентов, информирует БЕЛТА.